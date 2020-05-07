Соболев: купил у Кокорина Porsche. Должен ему ещё примерно 1,5 млн рублей

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», подтвердил, что приобрёл автомобиль у форварда «Сочи» Александра Кокорина.



«Я правда купил у Кокорина Porsche, но когда ещё играл в «Крыльях». До сих пор не отдал ему за него деньги полностью, но отдал часть. Мы так договорились. Я остался должен ещё где-то полтора миллиона рублей. Сейчас придёт зарплата, и рассчитаюсь до конца. Таких больших денег, чтобы отдать сразу, у меня нет.



У меня есть ещё одна семейная машина, а вот Porsche – это как мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое есть», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи».

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