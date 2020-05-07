Соболев: в «Спартаке» не обсуждали снижение зарплаты на май. Нам просто сказали, и всё

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат самарским «Крыльям Советов», рассказал, как в клубе принимали решение о снижении зарплат на фоне пандемии коронавируса.



«С нами не обсуждали понижение зарплаты на май, нам просто сказали это, и всё. Мы своего ответа не давали, собрания никакого не было», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.