Соболев прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», отреагировал на появлявшиеся ранее слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».



«Интерес «Манчестер Юнайтед»? Конечно, всё это ложь. Говорили ещё, что приезжали из лондоского «Арсенала», но скауты ездят по всему миру и смотрят игроков. Я даже не заострил на этом внимания», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

Соболев: не могу сказать, что изначально хотел в «Спартак». Я хотел в топ-клуб