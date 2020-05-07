Соболев прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», отреагировал на появлявшиеся ранее слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».
«Интерес «Манчестер Юнайтед»? Конечно, всё это ложь. Говорили ещё, что приезжали из лондоского «Арсенала», но скауты ездят по всему миру и смотрят игроков. Я даже не заострил на этом внимания», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.
- 7 мая 2020
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