Александр Соболев рассказал, как отказался от перехода в итальянский клуб

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», объяснил, почему в своё время отказался от трансфера в итальянский клуб «Лечче».



«Это правда, контракт был у меня на руках. Это было за день до закрытия трансферного окна. Я не успел даже подумать, потому что это переезд не в другой город, а в другую страну. Клуб тогда только вышел в Серию А, но и я тоже не фонтан. Я бы уехал, но не было времени на раздумья. Не решился, испугался», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

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