Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»

Чемпионат Германии возобновится 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на видеоконференцию Немецкой футбольной лиги (DFL).
Сообщается, что сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.
Ранее правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая и разрешило Бундеслиге выбрать точную дату возобновления первенства самостоятельно.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).
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