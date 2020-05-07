Прядкин: желаю Федуну скорейшего выздоровления. Уверен, он переборет эту болезнь

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поддержал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусом сегодня, 7 мая.
«Это неприятная новость, и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления. Уверен, что он переборет эту болезнь и всё будет хорошо.
От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность», – приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.
- 7 мая 2020
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