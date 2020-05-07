Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Прядкин: желаю Федуну скорейшего выздоровления. Уверен, он переборет эту болезнь

Прядкин: желаю Федуну скорейшего выздоровления. Уверен, он переборет эту болезнь
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поддержал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусом сегодня, 7 мая.

«Это неприятная новость, и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления. Уверен, что он переборет эту болезнь и всё будет хорошо.

От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность», – приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Карпин пожелал Федуну излечиться от коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020