Губерниев: я за то, чтобы Сёмин остался! Кто же будет тренером года по версии журналистов?

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил за сохранение должности главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.



«Я за то, чтобы Сёмин остался в «Локомотиве»! Кто же тогда будет лучшим тренером 2020-го по версии Федерации спортивных журналистов России?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, в декабре Сёмин стал обладателем премии «Серебряная Лань» как лучший тренер 2019 года по версии Федерации спортивных журналистов. Губерниева удивила победа специалиста, и он написал, что «голосовали точно серебряные олени». Впоследствии комментатор обменялся репликами с Сёминым, а в конце апреля вновь выразил мнение, что тренер несправедливо получил приз, назвав произошедшее «неуважением к профессии».