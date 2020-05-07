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Губерниев: я за то, чтобы Сёмин остался! Кто же будет тренером года по версии журналистов?

Губерниев: я за то, чтобы Сёмин остался! Кто же будет тренером года по версии журналистов?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил за сохранение должности главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Я за то, чтобы Сёмин остался в «Локомотиве»! Кто же тогда будет лучшим тренером 2020-го по версии Федерации спортивных журналистов России?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в декабре Сёмин стал обладателем премии «Серебряная Лань» как лучший тренер 2019 года по версии Федерации спортивных журналистов. Губерниева удивила победа специалиста, и он написал, что «голосовали точно серебряные олени». Впоследствии комментатор обменялся репликами с Сёминым, а в конце апреля вновь выразил мнение, что тренер несправедливо получил приз, назвав произошедшее «неуважением к профессии».

Губерниев: Сёмин не может быть лучшим тренером 2019 года. Это неуважение к профессии
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