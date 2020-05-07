«Не было у меня ещё так непохожих на меня детей». Жена Карпина выложила фото с дочкой
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с новорождённой дочкой Сашей.
«Не было у меня ещё настолько непохожих на меня детей. Волосы рыжие, глаза голубые, кожа мраморная...» — написала Дарья.
Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Карпиной в «Инстаграме».
У Карпина пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника, Саша и полуторагодовалая Даша, которых специалисту родила нынешняя жена.
Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
«Несанкционированно взять и потискать — нереально». Жена Карпина показала фото с дочерью
Читайте также
- 7 мая 2020
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:53
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:48
-
14:44
-
14:39
-
14:34
-
14:29
-
14:28
-
14:16
-
14:09
-
14:02
-
13:52
-
13:35
Партнерский контент