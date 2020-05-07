«Не было у меня ещё так непохожих на меня детей». Жена Карпина выложила фото с дочкой

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с новорождённой дочкой Сашей.

«Не было у меня ещё настолько непохожих на меня детей. Волосы рыжие, глаза голубые, кожа мраморная...» — написала Дарья.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Карпиной в «Инстаграме».

У Карпина пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника, Саша и полуторагодовалая Даша, которых специалисту родила нынешняя жена.

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.