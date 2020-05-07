Сальваторе Боккетти: я знаю, что однажды вернусь в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, выступающий за «Верону», поделился воспоминаниями об игре за московский клуб.

«Я буду помнить моё время в “Спартаке”, сохраню эти моменты в моём сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в “Спартаке”, но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в “Спартак” и необязательно в качестве футболиста.



Самый любимый матч — игра с “Тереком”, в которой мы победили со счётом 3:0. На стадионе была такая сумасшедшая энергетика, что даже сдавливало воздух! Мы играли в такой атмосфере, что я помню события, будто это было вчера. И, конечно, самый главный момент в “Спартаке” — победы в чемпионате и Суперкубке России.



Хочу пожелать болельщикам поддерживать команду, несмотря ни на что. Так, как вы всегда это делали. И команда вернётся на топ-уровень, чего, конечно же, заслуживает. Также желаю “Спартаку” много побед и трофеев! Вперёд, “Спартак”, ты всегда в моём сердце!» — приводит слова Боккетти сайт «Фратрии».