РФС ведёт переговоры с МИД РФ о возвращении легионеров в расположение клубов РПЛ

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме Российского футбольного союза, организация ведёт переговоры с Министерством иностранных дел Российской Федерации о возвращении в страну легионеров из-за рубежа. Этот момент является принципиальным для соблюдения спортивного принципа.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). В зоне еврокубков помимо перечисленных команд находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В случае возобновления РПЛ тестирование игроков на коронавирус станет обязательным