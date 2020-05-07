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Источник: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

Источник: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Двое сотрудников московского «Локомотива» прошли положительный тест на коронавирус, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Один из заболевших работников клуба госпитализирован, второй лечится дома.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице. «Спартак» пожелал функционеру скорейшего выздоровления.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
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