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Решение об отмене стыковых матчей за выход в РПЛ ещё не принято

Решение об отмене стыковых матчей за выход в РПЛ ещё не принято
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме РФС, если сезон в Российской Премьер-Лиге будет доигран, то расширять лигу не будут. В этом случае последние две команды чемпионата покинут лигу. Вариант с полной отменой стыковых матчей, о которой ранее заявляли в РПЛ, пока также не является окончательным.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). В зоне еврокубков помимо перечисленных команд находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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