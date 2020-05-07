Тесты футболистов и персонала «Барселоны» на коронавирус оказались отрицательными

Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Каталонским футболистам не придётся проходить карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с завтрашнего дня.

6 мая игроки и тренеры «Барселоны» посетили клубную базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и прошли тестирование на коронавирус. У футболистов брали мазок из носа и рта и забирали кровь для анализа. Игроки мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.