Тесты футболистов и персонала «Барселоны» на коронавирус оказались отрицательными
Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
Каталонским футболистам не придётся проходить карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с завтрашнего дня.
6 мая игроки и тренеры «Барселоны» посетили клубную базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и прошли тестирование на коронавирус. У футболистов брали мазок из носа и рта и забирали кровь для анализа. Игроки мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
Футболистам и тренерам «Барселоны» сделали тесты на коронавирус на клубной базе
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