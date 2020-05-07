Куман — о восстановлении после проблем с сердцем: снова чувствую себя здоровым как бык

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем, поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своём состоянии.
«То, что произошло в прошлые выходные, стало потрясением. Конечно, не только для меня, но и для моей семьи, для друзей. К счастью, врачи быстро оказали мне помощь, за что я им очень благодарен. Было невероятно ощущать то, сколько людей переживало за меня. Я получил множество сообщений. Это были мои знакомые из футбольного мира и совершенно неизвестные мне люди. Это помогло мне, и я хотел бы поблагодарить всех!
Сейчас я снова чувствую себя здоровым как бык. Это значит, что я приступлю к работе с новыми силами, как только мяч снова начнёт катиться. Ещё раз большое спасибо всем за поддержку. Мы скоро встретимся!» — приводит слова Кумана официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
- 7 мая 2020
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