Тихонов пожелал Федуну скорейшего выздоровления от коронавируса

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поддержал владельца московского клуба Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусом сегодня, 7 мая.



«Леониду Арнольдовичу хочу пожелать скорейшего выздоровления. Он уже давно делает для „Спартака“ очень многое! Надеюсь, болезнь никак на нём не отразится. Хочется, чтобы всё прошло без последствий и всё у него было хорошо», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом