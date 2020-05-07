Украинский теннисист Стаховский: Тимощук перечеркнул всё переездом в Россию

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о переезде в Россию ассистента главного тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука.



«Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул всё это этим переходом, сделал свой выбор. На Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несёт за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать на Украине с этим – очень трудно.



Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: «А на фига?» Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определённые личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьёй, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что всё в порядке», – цитирует Стаховского Ua.tribuna.com.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 годах. В 2013-м украинский футболист вернулся в «Зенит», заключил соглашение на два года.