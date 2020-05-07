Украинский теннисист Стаховский: Тимощук перечеркнул всё переездом в Россию

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о переезде в Россию ассистента главного тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука.
«Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул всё это этим переходом, сделал свой выбор. На Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несёт за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать на Украине с этим – очень трудно.
Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: «А на фига?» Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определённые личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьёй, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что всё в порядке», – цитирует Стаховского Ua.tribuna.com.
Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 годах. В 2013-м украинский футболист вернулся в «Зенит», заключил соглашение на два года.
- 7 мая 2020
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:53
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:48