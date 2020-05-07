Ульрайх готов покинуть «Баварию»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сообщил, что готов покинуть мюнхенскую команду, если получит предложение от другого клуба.



«Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель. Если появится вариант с клубом, в котором я бы мог играть, я готов пойти на такой шаг. Если такого варианта не будет, я честно отработаю последний год по контракту с «Баварией», — приводит слова Ульрайха Sport Bild.



Напомним, следующим летом в «Баварию» перейдёт голкипер Александр Нюбель. Таким образом, Ульрайх может стать третьим вратарём «Баварии». Контракт 31-летнего Ульрайха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В настоящее время чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен. Сегодня было объявлено, что первенство возобновится 16 мая.