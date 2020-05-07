Ульрайх готов покинуть «Баварию»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сообщил, что готов покинуть мюнхенскую команду, если получит предложение от другого клуба.
«Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель. Если появится вариант с клубом, в котором я бы мог играть, я готов пойти на такой шаг. Если такого варианта не будет, я честно отработаю последний год по контракту с «Баварией», — приводит слова Ульрайха Sport Bild.
Напомним, следующим летом в «Баварию» перейдёт голкипер Александр Нюбель. Таким образом, Ульрайх может стать третьим вратарём «Баварии». Контракт 31-летнего Ульрайха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.
«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В настоящее время чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен. Сегодня было объявлено, что первенство возобновится 16 мая.
- 7 мая 2020
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:53
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:48