«Чувствует себя терпимо». Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

Андрей Федун, брат госпитализированного с коронавирусом владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о состоянии функционера.
«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все. Стандартное лечение — две недели. Если всё будет по плану, то он выйдет через это время», — цитирует Андрея Федуна ТАСС.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.
- 7 мая 2020
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