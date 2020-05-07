В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не будет найдена вакцина от COVID-19

Министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге сообщил, что болельщики не смогут посещать стадионы до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.



«Пока мы не можем назвать точную дату отмены противовирусных мер и возвращения массовых мероприятий. На самом деле это будет возможно только при наличии вакцины, но никто не знает, сколько времени займёт её поиск. Конечно, мы надеемся, что это произойдёт скоро, но речь может идти о годе или более длительном сроке», — приводит слова де Йонге Voetbalprimeur.



Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что спортивные мероприятия в стране возобновятся с 1 сентября. Напомним, 24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находившиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.