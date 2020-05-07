Андрей Аршавин посоветовал посмотреть «Девчат» и «Нимфоманку»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал пять фильмов и сериалов для просмотра.
В списке Аршавина, опубликованном на странице клуба в «Инстаграме», оказались фильмы «Девчата» и «Нифмофанка», а также сериалы «Ликвидация», «Нюхач» и «Оттепель».
Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Завершил карьеру футболиста в 2018 году.
Ранее Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал загадочное фото. Экс-футболист показал человека в футболке с логотипом «Зенита», который при этом одет в куртку сборной России. На голове у неизвестного маска свиньи. «Угадай, кто это?!» — написал на изображении Аршавин.
- 7 мая 2020
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