Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению к привычной жизни

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Германии.



Ранее стало известно, что Бундеслига возобновится 16 мая. Сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.



«Это огромный и позитивный шаг на пути к возвращению к привычной жизни. Решение о возобновлении турнира — это результат конструктивного диалога и тщательного планирования между футбольными властями и политиками. Я уверен, что Германия подаст всем блестящий пример того, как футбол с его эмоциями, энтузиазмом и непредсказуемостью может влиять на жизненную ситуацию. Желаю удачи всем участникам этого большого успеха», — приводит слова Чеферина Marca.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»