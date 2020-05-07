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Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению к привычной жизни

Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению к привычной жизни
Футбол / Германия 0

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Германии.

Ранее стало известно, что Бундеслига возобновится 16 мая. Сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

«Это огромный и позитивный шаг на пути к возвращению к привычной жизни. Решение о возобновлении турнира — это результат конструктивного диалога и тщательного планирования между футбольными властями и политиками. Я уверен, что Германия подаст всем блестящий пример того, как футбол с его эмоциями, энтузиазмом и непредсказуемостью может влиять на жизненную ситуацию. Желаю удачи всем участникам этого большого успеха», — приводит слова Чеферина Marca.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»
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