«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
«После лабораторного тестирования, проведённого вчера, „Фиорентина“ объявляет, что три футболиста и три сотрудника клуба заразились коронавирусной инфекцией. Согласно протоколу, все заражённые были отправлены на карантин», — говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
Футболист «Торино» заразился коронавирусом
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