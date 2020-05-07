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Радимов: максимум, что ждёт Соболева, если вернётся РПЛ, — место на скамейке «Спартака»

Радимов: максимум, что ждёт Соболева, если вернётся РПЛ, — место на скамейке «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал высказывание нападающего «Спартака» Александра Соболева про бывшего футболиста красно-белых, экс-тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова.

«Ну чё, завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про слона и Моську. Тихонов у него не тот, сам он — первый после Дзюбы и Кокорина. Прогноз: максимум, что ждёт Соболева после первого круга, если вернётся РПЛ, — место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», поделился мнением о бывшем главном тренере самарской команды Андрее Тихонове. Форвард считает, что специалист «травил» его в «Крыльях Советов».

Соболев: мне кажется, Тихонов не любит молодых
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