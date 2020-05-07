«Самая большая любовь». Криштиану Роналду опубликовал фото с детьми

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился в социальной сети фотографией с детьми.



«Самая большая любовь», — написал Роналду.

Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 268 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.



В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в актив 4 мяча и 1 результативную передачу.