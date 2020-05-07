Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбелоа: был бы хороший эксперимент – собрать Роналду и Месси в одной команде

Арбелоа: был бы хороший эксперимент – собрать Роналду и Месси в одной команде
Футбол / Испания 0

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Пустой спор. Семь лет играл в одной команде с Криштиану и видел, как он тренируется. Могу сказать, что талант у него тоже есть. Не понимаю, когда говорят, что Роналду сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего этого добился, остаётся на заднем плане.

Оба серьёзно относятся к работе, у них крепкий характер. Получился бы хороший эксперимент – собрать их в одной команде, но им будет нелегко играть вместе, потому что каждый из них претендует на ведущую роль», – цитирует Арбелоа Marca.

Ранее Арбелоа рассказал об отношении к «Барселоне» и выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси в скором времени завершит карьеру.

Арбелоа: желаю «Барселоне» поражений и надеюсь, что Месси скоро завершит карьеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020