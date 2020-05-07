Арбелоа: был бы хороший эксперимент – собрать Роналду и Месси в одной команде

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Пустой спор. Семь лет играл в одной команде с Криштиану и видел, как он тренируется. Могу сказать, что талант у него тоже есть. Не понимаю, когда говорят, что Роналду сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего этого добился, остаётся на заднем плане.



Оба серьёзно относятся к работе, у них крепкий характер. Получился бы хороший эксперимент – собрать их в одной команде, но им будет нелегко играть вместе, потому что каждый из них претендует на ведущую роль», – цитирует Арбелоа Marca.

Ранее Арбелоа рассказал об отношении к «Барселоне» и выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси в скором времени завершит карьеру.