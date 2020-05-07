Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
Ранее стало известно, что Бундеслига возобновится 16 мая. Сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.
«Сложно принимать важные решения в такой ситуации и брать всю ответственность на себя. Безопасность людей должна быть приоритетом, и только потом мы можем возвращаться к привычной жизни. Думаю, следует досрочно завершить сезон в чемпионате Италии. Если в Германии решили доиграть чемпионат, значит, у них есть полная информация о ситуации и они могут её контролировать», — приводит слова Дель Пьеро CNN.
- 7 мая 2020
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