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Экс-тренер вратарей «МЮ»: все в клубе знали, что де Хеа хотел уйти в «Реал» из-за ван Гала

Экс-тренер вратарей «МЮ»: все в клубе знали, что де Хеа хотел уйти в «Реал» из-за ван Гала
Футбол / Англия 0

Бывший тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стили рассказал, что в 2017 году голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа хотел перейти в мадридский «Реал».

«Когда де Хеа работал под руководством Луи ван Гала, все в клубе знали, почему испанец хотел уйти. Они не ладили, их взаимодействие не работало. Давид перешёл бы в „Реал“, если бы не то, что произошло в последний день трансферного окна.

Де Хеа не был недоволен болельщиками или клубом, но за кулисами явно что-то происходило. Теперь всё по-другому. Он улыбается, клуб становится лучше. Не вижу причин, почему он хотел бы покинуть „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Стили INews.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В составе манкунианского клуба испанский голкипер — чемпион английской Премьер-лиги (сезон-2012/2013), обладатель Кубка (2015/2016) и Суперкубка (2011, 2013, 2016) Англии.

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