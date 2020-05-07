Черчесов — о Федуне: сейчас никто не застрахован от воздействия коронавируса
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом.
«Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги», — цитирует Черчесова ТАСС.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице. Андрей Федун, брат владельца «Спартака», рассказал о состоянии здоровья функционера.
Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»
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