Черчесов — о Федуне: сейчас никто не застрахован от воздействия коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом.



«Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги», — цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице. Андрей Федун, брат владельца «Спартака», рассказал о состоянии здоровья функционера.