Жена Тарасова: не дело, когда 80 человек дома, а 20 — нет. Так просидим до конца года

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, высказался о важности соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
«В Российской Федерации был один из самых низких уровней смертности от COVID-19. Как оказалось, медицинская система была готова к вызову», — прочтут через несколько лет наши дети в учебниках по истории. Так и есть.
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Сколько бы ни было левых источников, есть неизменный факт: готовность российской системы здравоохранения позволила добиться одних из самых низких показателей смертности. Полностью оборудованные койки доступны не только для пациентов с тяжёлым течением болезни, но и для пациентов средней тяжести. При этом российским врачам не приходится выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ, что несказанно радует. Не радует только, что многие начинают нарушать изоляционные меры. Кто знает, соблюдай все меры безопасности тщательнее, возможно, мы бы уже свободно гуляли в парках, а кто-то отдыхал в запланированных местах.
Лично мой «карантин» начался с ноября. Далее — рождение второй доченьки. Конечно, мне безумно хочется взять детей и погулять с ними в парке, в лесу, в ТЦ, а также навестить родных, особенно прабабушку, которой уже 94 года. Но мы вынуждены сидеть и ждать.
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Общалась на днях со своим врачом, которая вела обе беременности, и мне стало так жалко её и её коллег. Врачам нелегко, и они реально спасают наши жизни. Посидите дома ещё, соблюдайте все меры, помогая тем самым врачам, чтобы не увеличилась нагрузка. От чьей-то принципиальности сделать всё наоборот лучше не будет уж точно. Не дело, когда 80 человек сидят дома, а другие 20 — нет. Так мы точно просидим до конца года", — написал Костенко на своей странице в «Инстаграме».
- 7 мая 2020
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