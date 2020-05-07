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Сезон в чемпионате Норвегии начнётся 16 июня

Сезон в чемпионате Норвегии начнётся 16 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Правительство Норвегии разрешило возобновить проведение матчей чемпионата страны с середины июня, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Норвегии.

«Организованный тренировочный процесс может возобновиться уже сейчас. Матчи можно будет проводить с 16 июня в соответствии с рекомендациями Федерации футбола Норвегии и органов здравоохранения. Мы позаботимся, чтобы каждый мог заниматься спортом в режиме, приближенном к привычному. У каждого вида спорта будут свои меры предосторожности», — отметил министр культуры Норвегии Абид Раджа.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 269 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.

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