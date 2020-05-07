KNVB отреагировал на заявление о матчах без зрителей до появления вакцины от коронавируса

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отреагировал на высказывание министра здравоохранения страны Хьюго де Йонге, заявившего, что болельщики не смогут посещать стадионы до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса.



«Мы были бы в ужасе, если бы пришлось так долго играть без зрителей. Это лишит зрелища миллионы болельщиков. Более того, это стало бы серьёзным финансовым ударом для профессиональной футбольной индустрии. Мы ведём переговоры с правительством об этом по той причине, что нидерландские клубы выше среднего уровня зависят от доходов от посещения матчей. Именно поэтому это заявление стало полной неожиданностью», — приводит текст заявления союза NOS.nl.

В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не будет найдена вакцина от COVID-19