Неизвестные ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»
Банда злоумышленников совершила налёты на дома главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и покойного владельца «Лестер Сити» Вишая Шриваддханапрабхи, сообщает The Sun.
По информации источника, ограбления дома тайского миллиардера, трагически погибшего при крушении вертолёта в октябре 2018 года, произошло спустя десять дней после проникновения в дом Лэмпарда. Полиция предполагает, что в обоих случаях орудовала одна и та же группировка.
Из дома покойного владельца «Лестера», который располагается в Найтсбридже, были украдены ценности, суммарная стоимость которых превышает £ 1 млн (примерно € 1,1 млн). Из дома Лэмпарда, который находится в соседнем Челси, пропали ювелирные украшения и часы на сумму £ 60 тыс. (около € 68 тыс.).
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