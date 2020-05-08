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Неизвестные ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»

Неизвестные ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»
Футбол / Англия 0

Банда злоумышленников совершила налёты на дома главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и покойного владельца «Лестер Сити» Вишая Шриваддханапрабхи, сообщает The Sun.

По информации источника, ограбления дома тайского миллиардера, трагически погибшего при крушении вертолёта в октябре 2018 года, произошло спустя десять дней после проникновения в дом Лэмпарда. Полиция предполагает, что в обоих случаях орудовала одна и та же группировка.

Из дома покойного владельца «Лестера», который располагается в Найтсбридже, были украдены ценности, суммарная стоимость которых превышает £ 1 млн (примерно € 1,1 млн). Из дома Лэмпарда, который находится в соседнем Челси, пропали ювелирные украшения и часы на сумму £ 60 тыс. (около € 68 тыс.).

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