Арбелоа: «Реал» явно лучше «Барселоны». Трудно выиграть Лигу чемпионов, если ты не лучший
Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о главном тренере мадридской команды Зинедине Зидане.
"«Реал» явно лучше «Барселоны», потому что результаты — это главное. То, что сделал Зидан — это безумие. Трудно выиграть Лигу чемпионов, если ты не лучший. А чтобы выиграть этот турнир три раза подряд и четырежды за пять лет, команда должна быть очень хороша. А ещё важно знать, как действовать в ключевые моменты. Не знаю, когда нам вновь повезёт увидеть нечто подобное тому, что сделал Зидан", — приводит слова Арбелоа Marca.
Под руководством Зидана мадридский «Реал» выигрывал Лигу чемпионов (сезон-2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также становился чемпионом Испании (сезон-2016/2017).
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