«Барселона» объявила о возобновлении тренировок

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что первая команда начнёт индивидуальные тренировки на базе клуба утром 8 мая.
Футболисты прибудут на базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки приедут сразу в форме, проведут занятия, после чего сразу же покинут базу, не посещая раздевалки и другие объекты тренировочного центра.
Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
- 8 мая 2020
-
00:51
-
00:34
-
00:31
-
00:11
-
00:07
- 7 мая 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:07
-
23:04
-
22:48
-
22:42
-
22:27
-
22:27
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:27
-
21:20
-
21:01
-
20:57
-
20:37
-
20:31
-
20:13
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:10
-
18:04