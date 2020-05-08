«Барселона» объявила о возобновлении тренировок

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что первая команда начнёт индивидуальные тренировки на базе клуба утром 8 мая.

Футболисты прибудут на базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки приедут сразу в форме, проведут занятия, после чего сразу же покинут базу, не посещая раздевалки и другие объекты тренировочного центра.

Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.



Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.