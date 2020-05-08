Дания подтвердила, что Копенгаген примет матчи Евро

Федерация футбола Дании подтвердила, что Копенгаген по-прежнему готов принимать матчи Евро-2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Дания может отказаться от проведения игр первенства, так как в июне 2021 года в те же сроки должна состояться веломногодневка «Тур де Франс».«Чемпионат Европы — один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене и подарить футбольный праздник всей стране. Это будет великое событие как для сборной, так и для датских болельщиков.
Спасибо представителям стадиона «Паркенштадиум», города Копенгагена, УЕФА и «Тур де Франс» за то, что все стороны нашли конструктивные решения для сложной задачи совмещения турниров в течение нескольких недель. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году», – приводит слова президента Йеспера Меллера официальный сайт федерации.
- 8 мая 2020
-
03:25
-
02:41
-
01:57
-
00:51
-
00:34
-
00:31
-
00:11
-
00:07
- 7 мая 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:07
-
23:04
-
22:48
-
22:42
-
22:27
-
22:27
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:27
-
21:20
-
21:01
-
20:57
-
20:37
-
20:31
-
20:13
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:33