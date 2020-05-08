Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Спартака» Умяров помог больнице в Тверской области

Игрок «Спартака» Умяров помог больнице в Тверской области
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров перечислил деньги Фировской центральной районной больнице, которая находится в Тверской области, сообщает «Тверьград».

Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра.

«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях.

Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России», — рассказал один из сотрудников больницы.

«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020