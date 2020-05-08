Игрок «Спартака» Умяров помог больнице в Тверской области

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров перечислил деньги Фировской центральной районной больнице, которая находится в Тверской области, сообщает «Тверьград».
Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра.
«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях.
Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России», — рассказал один из сотрудников больницы.
- 8 мая 2020
-
04:35
-
04:18
-
03:25
-
02:41
-
01:57
-
00:51
-
00:34
-
00:31
-
00:11
-
00:07
- 7 мая 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:07
-
23:04
-
22:48
-
22:42
-
22:27
-
22:27
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:27
-
21:20
-
21:01
-
20:57
-
20:37
-
20:31
-
20:13
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:53