Игрок «Спартака» Умяров помог больнице в Тверской области

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров перечислил деньги Фировской центральной районной больнице, которая находится в Тверской области, сообщает «Тверьград».

Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра.

«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях.



Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России», — рассказал один из сотрудников больницы.