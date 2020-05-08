Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре рассказал, когда возобновится сезон в чемпионате Испании.
«У нас уже есть дата начала чемпионата Испании. 20 июня мы возобновим розыгрыш Ла Лиги, а через пять недель мы официально закончим — 26 июля. Игры будут проводиться в субботу и воскресенье, а также в среду и четверг. Ла Лига только что проинформировала меня официально. Я очень счастлив, потому что мы уже запланировали тренировку. Мы начнём уже завтра, к счастью, мы прошли тесты», — приводит слова Агирре Marca.
Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 269 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
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