Лукас Васкес: мы бы хотели доиграть сезон, с футболом не нужно думать о вирусе

Нападающий «Реала» Лукас Васкес выступил за доигровку текущего сезона чемпионата Испании.

«Прежде всего мы должны нести ответственность, если мы сможем сыграть с необходимыми мерами безопасности, мы бы хотели доиграть сезон. Это было бы хорошо для людей, для общества. В течение двух часов не нужно будет думать о вирусе. Футбол приносит счастье», — приводит слова Васкеса Marca.

На данный момент сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. За пять лет в команде он стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов и по два раза Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

В этом сезоне испанец провёл за мадридцев 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.