Матич: если вы проиграли матч, лучше спрячьтесь от Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с португальским специалистом Жозе Моуринью. Матич выступал под руководством Моуринью с 2014 по 2015 год в лондонском «Челси» и с 2017 по 2018 год в составе «красных дьяволов».
«С Моуринью всё зависит от ситуации. Если вы выиграли матч, он лучший в мире парень. Если проиграли, лучше спрячьтесь от него на тренировочной базе. Но он потрясающий тренер.
Сульшер – тоже отличный тренер. Я думаю, он начал прогрессировать с приходом в «Юнайтед». Я уверен, у него большое будущее и он поможет нам выиграть трофеи», — приводит слова Матича Goal.com.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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