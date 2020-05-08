Матич: если вы проиграли матч, лучше спрячьтесь от Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с португальским специалистом Жозе Моуринью. Матич выступал под руководством Моуринью с 2014 по 2015 год в лондонском «Челси» и с 2017 по 2018 год в составе «красных дьяволов».

«С Моуринью всё зависит от ситуации. Если вы выиграли матч, он лучший в мире парень. Если проиграли, лучше спрячьтесь от него на тренировочной базе. Но он потрясающий тренер.



Сульшер – тоже отличный тренер. Я думаю, он начал прогрессировать с приходом в «Юнайтед». Я уверен, у него большое будущее и он поможет нам выиграть трофеи», — приводит слова Матича Goal.com.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.