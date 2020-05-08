«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона стоимостью € 1 млрд

«Интер» и «Милан» представили совместный проект нового стадиона и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».
Пост доступен в "твиттере" «Интера».
Проект включает два варианта строительства нового стадиона при частичном сохранении нынешней домашней арены клубов. От «Джузеппе Меацца» оставят только нижние трибуны, и стадион станет частью спортивно-развлекательного кластера.
Вместимость нового стадиона составит не более 60 тыс. мест. Рядом с ареной будет располагаться зелёная зона размером 106 тыс. квадратных метров.
Стоимость проекта оценивается примерно в € 1 млрд.
Арена «Сан-Сиро», на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.
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