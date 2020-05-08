Самедов — болельщику: я никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей карьере

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назвал московское «Динамо» лучшей командой в своей карьере.
Украинец Андрей Воронин, который выступал с Самедовым в «Динамо» с 2010 по 2012 год, выложил на своей странице в "Инстаграме" видео с матча «Динамо» — «Локомотив» и отметил Самедова со словами: «Хорошая банда у нас была».
В комментариях Самедов написал: «Лучшая команда в моей жизни, брат!»
Один из подписчиков ответил: «Сань, то «Спартак» у тебя лучшая команда, то «Динамо», не поймёшь тебя!»
«Ты и не поймёшь. Я никогда не говорил, что «Спартак» в моей карьере — лучшая команда», — ответил подписчику Самедов.
Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву» и «Крылья Советов».
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