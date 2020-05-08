«Болельщики получили не стадион, а дворец». Вадим Евсеев — об арене «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил выступления за московский «Локомотив» на домашней арене «железнодорожников» — стадионе «Черкизово».
«Приезжал туда ещё мальчиком, когда занимался в Лосинке в школе „Локомотива“. Периодически ездили туда тренироваться за дубль. Наша раздевалка была на противоположной трибуне от той, где переодевалась главная команда. Всегда задумывались: „А как у них?“. Мечтали оказаться там.
На футбол нас пускали бесплатно. Народа тогда приходило немного. Была уютная провинциальная атмосфера.
В «Локо» я оказался, когда заканчивалась реконструкция базы в Баковке. И полгода после моего перехода команда ещё играла на старом стадионе. Потом начался его снос.
Сначала убрали трибуны за воротами, первый круг мы провели без них. А затем пришла очередь демонтировать центральные, и для нас начался период скитаний. Играли в Раменском, на «Динамо». Искали своё временное пристанище, было тяжело.
Новую арену построили быстро. В июле 2002-го клуб и болельщики получили не стадион, а дворец. Чисто футбольная арена, без беговых дорожек. Таких в стране ещё не было.
Проявил инициативу тогдашний глава РЖД Николай Аксененко. Он любил футбол, очень переживал за нас и однажды спросил у Филатова и Сёмина: „Что ещё надо для команды?“ Те сказали: „Новый стадион“. И его слово стало решающим.
Так совпало, что первое чемпионство клуб выиграл на новом стадионе. Не думаю, что это совпадение. Мы слышали болельщиков, мы ощущали единство с трибунами. Это помогло. В старых „Лужниках“, например, от поля до трибун было метров 100. А здесь всё рядом. Удовольствие от нового стадиона получали не только мы, но и команды гостей. Это было в диковинку, и новизна ощущения долго не пропадала.
Сейчас, благодаря ЧМ-2018 у нас новые большие красивые стадионы. Многие даже не помнят или не знают, как было раньше. Но тогда «Локомотив» опередил время», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.
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