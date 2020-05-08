Бывшая жена Кержакова воспользовалась экспресс-тестом на коронавирус и огласила результат

Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, проверилась на заражение коронавирусом.



Тюльпанова в своём «инстаграме» показала, как воспользовалась экспресс-тестом на наличие инфекции и антител. В конце видео Милана огласила результат.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все турниры в мире, среди которых европейские топ-чемпионаты и Российская Премьер-Лига. Единственной страной в Европе, где не стали прекращать проведение матчей, стала Беларусь.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 270 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн.