Футбол сегодня: в Южной Корее стартует чемпионат, в лиге Беларуси — 8-й тур

Большинство турниров по всему миру было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее сегодня, 8 мая, состоится несколько матчей.
В Южной Корее сегодня стартует Кей-лига. В первом матче 1-го тура встретятся «Чонбук Хёндэ Моторс» и «Сувон Самсунг Блюуингз». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
В Высшей лиге Беларуси начинается 8-й тур. Сегодня пройдут два матча. Начиная с 17:00 на поле сойдутся «Слуцк» и «Энергетик-БГУ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, начиная с 19:00 мск, «Городея» примет «Минск». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.
Также в Беларуси состоятся матчи резервных команд Высшей лиги. В 14:00 мск начнут играть «Неман» и «Рух», а в 16:00 мск – «Славия-Мозырь» и «Торпедо-БелАЗ».
В Туркмении пройдёт один матч 7-го тура Премьер-лиги, в котором «Копетдаг» примет «Мерв». Начало – в 16:00 мск. В молодёжной лиге на сегодня назначены две встречи. В 10:00 начали играть «Энергетик» и «Шагадам», а начиная с 14:00 мск на поле сойдутся «Небитчи» и «Алтын Асыр».
Помимо этого, сегодня состоится товарищеский матч между армянскими командами «Ноа» и «Локомотив» (Ереван), который начнётся в 15:00 мск.
- 8 мая 2020
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