«Интер» и «Барселона» поборются за Давида Алабу

Миланский «Интер» и «Барселона» поборются за защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу, сообщает Sport1.
По данным источника, оба клуба уже контактировали с агентом защитника Пини Захави. Сообщается, что в трансфере лично заинтересован наставник «нерадзурри» Антонио Конте, который следил за игрой Алабы, ещё будучи главным тренером лондонского «Челси».
Ранее сообщалось, что 27-летний австриец намерен покинуть мюнхенский клуб. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне Алаба провёл на поле 19 матчей в чемпионате Германии и стал автором одного забитого мяча.
«Бавария», набрав 55 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, которая возобновится 16 мая.
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