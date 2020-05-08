Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» и «Барселона» поборются за Давида Алабу

«Интер» и «Барселона» поборются за Давида Алабу
Футбол / Испания 0

Миланский «Интер» и «Барселона» поборются за защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу, сообщает Sport1.

По данным источника, оба клуба уже контактировали с агентом защитника Пини Захави. Сообщается, что в трансфере лично заинтересован наставник «нерадзурри» Антонио Конте, который следил за игрой Алабы, ещё будучи главным тренером лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что 27-летний австриец намерен покинуть мюнхенский клуб. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне Алаба провёл на поле 19 матчей в чемпионате Германии и стал автором одного забитого мяча.

«Бавария», набрав 55 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, которая возобновится 16 мая.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020