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Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе

Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин завершил прохождение военных сборов в Южной Корее, сообщает Sky Sports.

По итогам сборов футболист по различным показателям вошёл в пятёрку лучших в своей группе, состоящей из 157 человек. Также Сон добился идеального результата в стрельбе. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса церемония в честь завершения сборов проходила в закрытом режиме, однако на улице форварда ждали десятки поклонников.

Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.

Появилось фото Сона в военной форме и шлеме
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