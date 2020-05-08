Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин завершил прохождение военных сборов в Южной Корее, сообщает Sky Sports.
По итогам сборов футболист по различным показателям вошёл в пятёрку лучших в своей группе, состоящей из 157 человек. Также Сон добился идеального результата в стрельбе. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса церемония в честь завершения сборов проходила в закрытом режиме, однако на улице форварда ждали десятки поклонников.
Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.
Появилось фото Сона в военной форме и шлеме
Читайте также
- 8 мая 2020
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:14
-
11:10
-
10:59
-
10:56
-
10:42
-
10:34
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
10:02
-
09:59
-
09:49
-
09:25
-
09:19
-
08:52
-
08:30
-
06:39
-
06:24
-
04:35
-
04:18
-
03:25
-
02:41
-
01:57
-
00:51
-
00:34
-
00:31
-
00:11
Партнерский контент