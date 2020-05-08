«Интер» готов предложить «Арсеналу» Икарди в обмен на Обамеянга
Миланский «Интер» готов предложить нападающего Мауро Икарди в обмен на форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, «Интер» ищет замену аргентинцу Лаутаро Мартинесу, который, скорее всего, покинет клуб. «Нерадзурри» готовы включить в сделку по Обамеянгу Икарди, если его не выкупит «Пари Сен-Жермен», за который игрок выступает на правах аренды.
Контракт Пьер-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.
В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 голов.
Анри: как я могу советовать Обамеянгу остаться, если сам ушёл из «Арсенала»?
Читайте также
- 8 мая 2020
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:14
-
11:10
-
10:59
-
10:56
-
10:42
-
10:34
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
10:02
-
09:59
-
09:49
-
09:25
-
09:19
-
08:52
-
08:30
-
06:39
-
06:24
-
04:35
-
04:18
-
03:25
-
02:41
-
01:57
-
00:51
-
00:34
-
00:31
-
00:11
Партнерский контент