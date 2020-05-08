«Интер» готов предложить «Арсеналу» Икарди в обмен на Обамеянга

Миланский «Интер» готов предложить нападающего Мауро Икарди в обмен на форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, «Интер» ищет замену аргентинцу Лаутаро Мартинесу, который, скорее всего, покинет клуб. «Нерадзурри» готовы включить в сделку по Обамеянгу Икарди, если его не выкупит «Пари Сен-Жермен», за который игрок выступает на правах аренды.

Контракт Пьер-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 голов.