Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» сыграл договорной матч с «Черноморцем» в 1970 году

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о матче с «Черноморцем» в 1970 году, который носил неспортивный характер.



«С самого начала всё было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место, и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил. Я был уверен — он взял деньги! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда». — «Нет!»



Я был уверен, что не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве. Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему — а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас! Мне показалось по настроению Кавазашвили — знает, что когда-нибудь всё равно забьют.



Как можно было в перерыве донести Абрамову? Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось всё заранее. Генка Логофет всё знал — в Одессу вообще не поехал.



Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому…» Володьке Петрову и ещё кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошёл. Заплатили тогда по 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали. Кто именно — не скажу», — цитирует Ловчева «Спорт-экспресс».



Ловчев защищал цвета «Спартака» с 1969 по 1978 год, проведя за клуб почти 250 матчей. С красно-белыми он по разу становился чемпионом СССР и завоёвывал национальный Кубок, а в 1972 году был признан лучшим футболистом страны. Впоследствии также выступал за «Динамо» и «Крылья Советов». В сборную СССР Ловчев вызывался 1969 по 1977 год. С ней он стал бронзовым призёром на Олимпийских играх в 1972 году.