Президент «Хетафе»: УЕФА сообщил нам, что матчи Лиги Европы пройдут в августе
Президент испанского «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, когда состоятся матчи клуба в 1/8 финала Лиги Европы, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соперником «Хетафе» станет миланский «Интер».
«УЕФА сообщил нам, что матчи 1/8 финала Лиги Европы однозначно будут сыграны. Они пройдут 2 или 3 августа в Милане при пустых трибунах, а ответный матч в Испании состоится 6 или 7 августа. Если сыграть матчи на этих стадионах будет невозможно из-за коронавируса, они состоятся на нейтральных стадионах», — приводит слова Торреса Calciomercato.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, были приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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