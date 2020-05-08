Бундеслига представила расписание девяти оставшихся туров

На официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL) было опубликовано расписание девяти оставшихся туров. Напомним, чемпионат Германии возобновится 16 мая с матчей 26-го тура.
Чемпионат Германии. Сезон-2019/2020. 26-й тур
16 мая
«Боруссия» Д — «Шальке-04», 16:30 мск
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург», 16:30 мск
«Хоффенхайм» — «Герта», 16:30 мск
«Фортуна» — «Падерборн», 16:30 мск
«Аугсбург» — «Вольфсбург», 16:30 мск
«Айнтрахт» — «Боруссия» М, 19:30 мск
17 мая
«Кёльн» — «Майнц», 16:30 мск
«Унион» — «Бавария», 19:00 мск
18 мая
«Вердер» — «Байер», 21:30 мск
27 тур: 22-24 мая
28 тур: 26-27 мая
29 тур: 29 мая — 1 июня
30 тур: 5-8 июня
31 тур: 12-14 июня
32 тур: 16-17 июня
33 тур: 20 июня, 16:30 мск
34 тур: 27 июня, 16:30 мск
Несостоявшийся матч 25-го тура «Вердер» — «Айнтрахт» пройдёт 2 или 3 июня.
- 8 мая 2020
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